Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 13 января

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности в регионе до 13 января, сообщила пресс-служба администрации региона.

На Кубани действует масочный режим, гражданам предписано носить маски во всех общественных местах, в том числе при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, а также на свежем воздухе при скоплении людей. Сохраняется требование социальной дистанции в 1,5 метра. Проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным присутствием людей запрещено, но с 31 декабря в регионе заработают кинотеатры с загрузкой не более 15% посадочных мест.

Анна Перова, Краснодар