Спикер Ярославской облдумы погиб в ДТП

Председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в аварии в Тверской области, сообщили губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и пресс-служба регионального парламента. По данным МВД, 56-летний водитель Hyundai Santa Fe выехал на встречную полосу и столкнулся с Mazda CX-7, за рулем которой находилась женщина. Она госпитализирована.

«Трагически погиб председатель Ярославской областной думы Алексей Дмитриевич Константинов. Алексей Дмитриевич был за рулем, в Тверской области. Это огромное горе для близких и родных, большая потеря для ярославцев»,— написал господин Миронов в Instagram.

Пресс-служба Ярославской облдумы сообщила ТАСС, что господин Константинов был в рабочей поездке в Ростовском районе. После этого он отпустил водителя и на личной машине уехал в Тверскую область на новогодние праздники.

По данным облдумы, авария произошла на 20-м километре дороги Сергиев Посад—Калязин—Рыбинск. В сообщении МВД о ДТП имена участников аварии не называются, но место столкновения совпадает: трасса Сергиев Посад—Череповец. По данным полиции, трасса была обработана реагентами, на автомобилях установлены шины с шипами.

Алексей Константинов был избран депутатом облдумы в сентябре 2018 года. Тогда же он стал председателем регионального парламента.