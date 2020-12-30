Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае в первые дни 2021 года

Температура воздуха в Краснодарском крае в первые дни 2021 года прогреется до +17 градусов. Об этом говорится в сообщении Краснодарского гидрометцентра.

1 и 2 января 2021 года в регионе ожидается переменная облачность. В начале и конце периода без существенных осадков, в середине – местами возможен дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер восточной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, в юго-западных районах 1-6 градусов. Днем воздух прогреется до 6-11 градусов, местами в южной половине края 11-16 градусов.

На Черноморском побережье – переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 градусов, днем 12-17 градусов.

31 декабря 2020 года в Краснодарском крае также ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман, гололедно-изморозевые явления. Ветер восточной четверти 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью -3…+2°, днем 7-12 градусов, по югу – 13-18 градусов. На Черноморском побережье – переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 градусов, днем 13-18 градусов.

Алексей Белянин