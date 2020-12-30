Охотничья лошадь вернулась домой

В ночь на 30 декабря в аэропорту Бен-Гурион приземлился частный самолет, который встречал сам премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Такой чести удостоился бывший аналитик разведки ВМС США Джонатан Поллард, который 30 лет провел в тюрьме за то, что не смог стерпеть недобросовестное, на его взгляд, отношение американских властей к Израилю и сам вызвался стать агентом «Моссада».

«Как здорово, что вы вернулись домой. Теперь вы можете начать жизнь заново, в свободе и счастье. Теперь вы дома»,— говорил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, вручая паспорта страны Джонатану Полларду и его жене Эстер. На самом деле для него дом — Гелвестон (штат Техас), а для нее — Торонто, но оба провели последние десятилетия в борьбе за право оказаться в Израиле. В ночь на среду их мечта исполнилась. «Мы рады, что наконец-то вернулись домой через 35 лет. Мы благодарим народ Израиля и премьер-министра Израиля за то, что они вернули нас домой. Нет никого, кто гордился бы этой страной или ее лидером больше, чем мы. Мы надеемся стать настоящими гражданами как можно скорее. Это великая страна. У нее светлое будущее. Это будущее еврейского народа. И мы никуда не уйдем с этой земли»,— заявил в аэропорту господин Поллард.

Поллард без преувеличения живая легенда в Израиле. Он провел в тюрьме 30 лет за шпионаж в пользу израильских спецслужб. Обычно шпионаж в пользу другого государства действительно сурово наказывается. Однако тут речь идет о передаче секретных данных спецслужбам одного из ближайших союзников США. В таких случаях осужденные обычно проводят по несколько лет в тюрьме, в то время как Джонатан Поллард в 1985 году был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Это уникальный случай в истории американской судебной системы.

Окончив Стэнфордский университет, Поллард сначала отправился работать в ЦРУ, а несколько лет спустя стал аналитиком в службе разведки военно-морских сил США. Вскоре после начала работы на ВМФ, в 1983 году, Поллард встречается с ветераном ВВС Израиля Авиемом Селлой, которому и рассказывает, что американская разведка, несмотря на договоренности с Израилем, отнюдь не всегда делится с израильской стороной разведданными. В итоге он предлагает свои услуги в качестве шпиона для «Моссада». В 1984 году он стал агентом «Лекем» (Бюро научных связей Израиля), получив позывной «Охотничья лошадь», и начал передавать израильским спецслужбам данные американской разведки о военных объектах в странах Ближнего Востока, Персидского залива и Северной Африки.

В общей сложности он передал копии около 1800 секретных документов.

Но уже в 1985 году американские спецслужбы обнаружили утечку. Поллард хотел укрыться в израильском посольстве в Вашингтоне. Однако тогда власти Израиля не стали помогать своему шпиону и дали возможность американским властям арестовать его. Вскоре Поллард сознался, что работал на израильские спецслужбы, но отметил, что никогда не пытался нанести вред США, так как не передал ни одного секретного документа о военных объектах или стратегических планах США. Что, впрочем, не уберегло его от пожизненного заключения.

Впоследствии власти Израиля предпринимали многочисленные попытки вызволить своего агента, несколько раз предлагая американской администрации обменять его на кого-то, кто удерживается в Израиле. А при Биньямине Нетаньяху Полларда стали навещать сами министры Израиля, в том числе и премьер. Но все попытки освободить Полларда оказались тщетными. Выйти на свободу он сумел только спустя 30 лет — именно столько нужно отсидеть человеку, пожизненно осужденному в США за шпионаж. Комиссия, рассматривавшая дело Полларда, единогласно высказалась за его досрочное освобождение.

С Эстер Джонатан познакомился по переписке, а в 1994 году они поженились. На следующий год Поллард подал заявление на получение израильского гражданства.

Сначала миграционная служба Израиля отказала ему в предоставлении паспорта страны, сославшись на то, что получить его можно только в случае иммиграции.

Однако под давлением общественности Полларду все же предоставили гражданство. Но получить свой израильский паспорт Джонатан смог только сегодня ночью — через 25 лет после его официальной выдачи и через пять лет после выхода из тюрьмы. Дело в том, что даже после освобождения на Полларда был наложен еще пятилетний запрет на выезд из США. Более того, все эти годы он был обязан носить электронный браслет, отслеживающий его местоположение. 20 ноября этого года Министерство юстиции США страны решило не продлевать наложенные на Джонатана Полларда ограничения еще на пять лет, тем самым позволив ему по-настоящему вновь стать свободным человеком.

Кирилл Сарханянц