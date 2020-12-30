На жилье для детей-сирот в Краснодаре в 2020 году потратили 250 млн рублей

В Краснодаре в 2020 году приобрели 163 однокомнатных квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На эти цели мэрии Краснодара выделили 250 млн руб. в виде субвенции в рамках госпрограммы Краснодарского края «Дети Кубани».

По словам начальника управления по жилищным вопросам Павла Абрамчика, 157 детей-сирот уже обратились с заявлениями о предоставлении квартир. С ними заключены договоры соцнайма. Еще шесть квартир будут переданы в ближайшее время. По истечении пяти лет, при соблюдении условий проживания получатели жилья смогут оформить квартиры в собственность.

С 2013 года в Краснодаре приобрели уже 903 квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как сообщал “Ъ-Кубань”, всего в 2020 году власти Краснодарского края планировали обеспечить жильем 1,5 тыс. человек из этой категории. В частности, в марте 2020 года в Краснодаре для детей-сирот из Ейска власти купили 30 квартир с ремонтом «под ключ».

Алексей Белянин