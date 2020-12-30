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Фото: Евгений Деревянко

Нижний Новгород украсили к Новому году на 50 миллионов рублей

В Нижнем Новгороде практически завершены все работы по украшению улиц и общественных пространств к Новому году и Рождеству

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Нижегородцы уже успели оценить праздничную иллюминацию на площади Минина и Пожарского, улице Рождественская, Звездинском сквере, площади Маркина, улице Большая Покровская и на других центральных улицах.


Жителям настолько понравилась подсветка, что в социальных сетях они пишут восторженные отзывы и сравнивают ее с богатым украшением Москвы. По самым скромным подсчетам, кстати, столица потратила около 7 миллиардов рублей на праздничное оформление, а Нижний Новгород всего около 50 миллионов рублей.

Что касается празднования Нового года и Рождества, то оно в условиях распространения коронавируса пройдет в необычном, но безопасном и достаточно интересном формате. Подробности сегодня рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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