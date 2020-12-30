Экс-полицейский и военный получили тюремные сроки за мошенничество

В силу вступил приговор бывшему старшему оперуполномоченному по особо важным делам УУР ГУ МВД России по Ростовской области подполковнику полиции Николаю Качаеву и пенсионеру МО РФ Олегу Оверчуку. Суд признал их виновными в мошенничестве (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным ведомства, сотрудники выявили факт встречи женщины с двумя неустановленными мужчинами, которые были посредниками при передаче 3 млн руб. от женщины другим неустановленным должностным лицам, которые являются сторонами уголовного процесса. Женщина должна была передать сумму за прекращение возбужденного в ее отношении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что посредниками являются Качаев и Оверчук. «В ходе следственных действий установлено, что в 2018 году Качаев осужден Ленинским районным судом Ростова за совершение подобного преступления к штрафу в размере 250 тыс. руб.»,— сообщает пресс-служба ведомства.

Суд назначил Качаеву наказание в виде 3,5 года лишения свободы колонии общего режима, а Оверчуку — два года и четыре месяца колонии общего режима.

Наталья Шинкарева