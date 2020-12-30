В Петербурге закрыли 36 незаконных елочных базаров

В Петербурге продолжаются рейды по елочным базарам, организованным в городе в преддверии Нового года. За две недели от незаконных торговых точек освобождены 36 земельных участков, сообщили в пресс-службе Смольного.

В администрации Петербурга напомнили горожанам, что все елочные базары города должны быть включены в схему размещения нестационарных торговых объектов. Кроме того, у предпринимателей должны быть документы на земельный участок и о том, что елки вырублены в специализированных питомниках.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что полный список официальных торговых точек по продаже новогодних деревьев в Петербурге с их адресами размещен на сайте СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга».