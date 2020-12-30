Додон снова возглавил Партию социалистов Молдавии

Бывший президент Молдавии Игорь Додон снова занял пост руководителя крупнейшей в стране Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ). На съезде партии его кандидатуру поддержали большинством голосов, сообщила председатель парламента Зинаида Гречаная.

«Это наше общее решение партии, оно было принято единогласно»,— приводит ТАСС слова госпожи Гречаной, сказанные во время совместного брифинга с Игорем Додоном.

Господин Додон заявил, что социалисты в следующем году намерены одержать победу на досрочных парламентских выборах. «Перед партией на съезде поставлены две задачи — укрепить свои ряды, как на центральном уровне, так и на местах. Второе — подготовка и победа на досрочных выборах в парламент, которые пройдут в 2021 году. Мы не будем участвовать ни в каких коалициях в этом парламенте и выступаем за его роспуск»,— сказал он.

Согласно законам Молдавии, президент не может состоять в политической партии. Став президентом в 2016 году, Игорь Додон приостановил членство в ПСРМ. Четыре года партией руководила председатель парламента Зинаида Гречаная, а он оставался неформальным лидером. После выборов, на которых победила Майя Санду, республиканский совет партии предложил ему вернуться к руководству.

О чем говорила Майя Санду на церемонии инаугурации, читайте в материале “Ъ” «Век вора не видать».