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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ   |  купить фото

По орловским муниципальным контрактам выплачено более 100 млн рублей долгов

Перед более чем 80 предпринимателями погашена задолженность по муниципальным контрактам на сумму более 100 млн руб. Об этом сообщила прокуратура Орловской области.

Проверка ведомства выявила, что администрации Орла, а также Глазуновского, Залегощенского, Болховского и Малоархангельского районов заключили договоры на поставку продуктов питания в образовательные учреждения, обслуживание оргтехники муниципальных учреждений, проведение работ по благоустройству территорий и «по другим вопросам». В прокуратуре отметили, что подрядчики «свои обязательства выполнили», а чиновники «не принимали мер к своевременной оплате соответствующих сделок».

В адрес мэра Орла и глав муниципалитетов внесены представления. После этого и было выплачено 100 млн руб. задолженностей.

Александр Прытков


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