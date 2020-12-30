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В новой инфекционной больнице Ростовской области начались отделочные работы

Подрядчик приступил к отделочным работам в новой инфекционной больнице в Аксайском районе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Строительство больницы началось в мае 2020 года, и сейчас объект готов на 80%. Отмечается, что в строительстве задействовано более 800 человек и свыше 50 единиц техники. Сейчас уже возведены десять зданий больничного комплекса: лечебно-диагностический корпус на 200 коек, административный, дезинфекционный, хозяйственный и лабораторный корпуса, здания по обеззараживанию медицинских отходов и дезинфекции, гараж для служебных автомобилей, кислородная газификационная станция и другие технические сооружения.

«Отдельное внимание обратили на ход работ по завершению всех инженерных коммуникаций. Есть необходимость активизироваться, некоторые коррективы в это внесла погода плюсовая. Тем не менее организаторы работ считают, что организация нормальная, дорожная карта в целом выполняется. Она будет актуализирована по состоянию на 1 января 2021 года. И мы планируем, что уже во второй половине января министерство здравоохранения и дирекция строящегося объекта начнут активную работу по закупке и поставкам оборудования»,— сообщил в ходе брифинга губернатор Ростовской области Василий Голубев. Расшифровка брифинга опубликована на сайте правительства. В середине ноября господин Голубев сказал, что к концу года больница должна быть полностью подготовлена к монтажу оборудования.

Напомним, в апреле стало известно, что в области построят новую инфекционную больницу на 200 коек. На ее строительство из резервного фонда региона и федерального бюджета выделили 2,6 млрд руб. На оснащение учреждения выделено 750 млн руб. из областного бюджета. Открытие больницы запланировано на первую половину 2021 года.

Наталья Шинкарева


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