В Геленджике полиция проводит проверку по факту гибели бродячих собак

В Геленджике полиция инициировала проверку по факту гибели нескольких собак на набережной города. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Инцидент произошел утром 29 декабря. Местная жительница сообщила в МУП «Благоустройства и хозяйственного обеспечения», что по набережной бегает стая бродячих собак, а несколько животных, по ее мнению, отравлены. Специалист предприятия, выехав на место, обнаружил стаю примерно из 20 животных, несколько из которых лежали с признаками отравления.

«По данному факту в отделе МВД России по городу Геленджику материал зарегистрирован <...> полицейскими устанавливаются обстоятельства происшедшего, идет опрос очевидцев, а также устанавливается причастное к происшествию лицо», - говорится в сообщении мэрии.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, полиция возбудила уголовное дело за жестокое обращение с собакой в Геленджике.

Наталья Решетняк