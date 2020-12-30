Саров заявил о готовности развернуть дополнительные койки для больных коронавирусом

Администрация Сарова опубликовала официальное сообщение о возможности развернуть дополнительные койки для больных коронавирусом, если это будет необходимо. Сейчас, по словам руководства города, дефицита мест в клинической больнице № 50 нет. Также в администрации города уточнили, что в Сарове нет дефицита лекарственных средств и препаратов, а показатель тестирования населения на выявление коронавирусной инфекции один из самых высоких среди городов атомной отрасли.

Таким образом руководство закрытого города отреагировало на ранее опубликованное и направленное в Минздрав РФ обращение депутатов законодательного собрания Нижегородской области из фракции КПРФ с просьбой вмешаться в ситуацию с распространением COVID-19 в Сарове. Коммунисты попросили срочно увеличить коечный фонд в больницах города и обеспечить бесперебойное снабжение города необходимыми лекарствами, поскольку, по данным КПРФ, в городе существует острый дефицит лекарственных средств, рекомендованных для лечения коронавируса, индивидуальных средств защиты (маски, перчатки) и койко-мест в больницах.

После этого нижегородское отделение Росздравнадзора объявило, что проведет проверку организации оказания медпомощи пациентам с коронавирусом COVID-19 в Сарове. Такое поручение дал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко после обращения нижегородских депутатов КПРФ.

По состоянию на 30 декабря в Сарове с начала пандемии коронавирусом заболели 13455 местных жителей. За прошедшие сутки было выявлено 130 новых случаев заражения. За это время выздоровели 8 070 саровчан, 79 - скончались.

Виктория Александрова