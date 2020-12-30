Одобрены соглашения о федеральном финансировании ряда инфраструктурных проектов Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановления городского правительства об одобрении соглашений, согласно которым из федерального бюджета в городской бюджет будет выделен трансферт на финансовое обеспечение ряда дорожных проектов.

Как сообщили в пресс-службе Смольного,соглашения заключаются между Федеральным дорожным агентством и правительством города. Общая сумма трансферта составит около 12,7 млрд рублей.

Средства будут направлены на поддержание в нормативном состоянии автомобильных дорог регионального значения и реконструкцию Петрозаводского, Приморского шоссе, строительство развязки с Дунайским проспектом, реконструкцию Лиговского путепровода и строительство первого этапа Южной Широтной магистрали.