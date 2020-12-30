04 января, понедельник
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Пресс релиз| все

Новости компаний | все

Одобрены соглашения о федеральном финансировании ряда инфраструктурных проектов Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановления городского правительства об одобрении соглашений, согласно которым из федерального бюджета в городской бюджет будет выделен трансферт на финансовое обеспечение ряда дорожных проектов.

Как сообщили в пресс-службе Смольного,соглашения заключаются между Федеральным дорожным агентством и правительством города. Общая сумма трансферта составит около 12,7 млрд рублей.

Средства будут направлены на поддержание в нормативном состоянии автомобильных дорог регионального значения и реконструкцию Петрозаводского, Приморского шоссе, строительство развязки с Дунайским проспектом, реконструкцию Лиговского путепровода и строительство первого этапа Южной Широтной магистрали.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект | все

Партнерский проект | все

Экспертное мнение

Конференции Ъ СПб

Новости компаний | все

Конференции Ъ СПб

Профиль пользователя