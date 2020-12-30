Рекордный поворот

Авторынок Петербурга в ноябре показал наилучший результат по итогам одного месяца в текущем году: в автосалонах города было реализовано почти 15 тыс. автомобилей — на 18% больше, чем годом ранее. Таким образом, продажи машин растут пятый месяц подряд. По словам экспертов, высокие темпы реализации в последние месяцы позволяют рассчитывать на снижение до 8% по итогам года, что можно назвать успешным результатом с учетом весеннего локдауна.

В ноябре 2020 года петербургский авторынок снова демонстрирует рост, сообщает аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб». За месяц в автосалонах города было реализовано 14 982 автомобиля — лучший показатель по итогам одного месяца в этом году. При этом динамика объема продаж составила 18% год к году: в последний раз такой результат отмечался в августе 2018 года. Таким образом, продажи автодилеров растут уже пять месяцев подряд. «Прошлый месяц стал успешным для большинства лидеров автомобильного рынка Петербурга. Восемь из десяти первых брендов показали рост продаж. Кроме того, второй месяц подряд тройка лидеров продает более 2 тыс. машин на каждого»,— отмечают в «Auto-Dealer-СПб». Учитывая показатели третьего осеннего месяца, с начала года объем продаж новых автомобилей в городе сократился на 10%, достигнув значения в 116 549 машин.

За тот же период, согласно данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, российский авторынок сократился также на 10%, и его совокупный объем составил 1,35 млн машин. При этом в ноябре в России было реализовано 157 580 новых легковых и легких коммерческих автомобилей — на 6% больше, чем годом ранее. Доля Санкт-Петербурга в общем объеме продаж автомобилей в России по итогам одиннадцати месяцев составила 8,6% (8,6% — год назад).

По итогам одиннадцати месяцев лишь два бренда, входящие в топ-10 самых популярных в Петербурге, показывает рост продаж — это Skoda (9697 единиц; +14% год к году) и Audi (2415 единиц; +9% год к году). Наибольшим спросом у петербургских покупателей при этом пользовались Kia (16 715; –12%), Hyundai (16 269; –5%) и Lada (15 571; –3%). Что касается итогов ноября, то рекорд для петербургского автомобильного рынка по общему количеству проданных машин за один месяц установила Lada (2642; +50%). «Предыдущее достижение принадлежало Ford и продержалось почти 12 лет: в декабре 2008 года дилеры американского бренда реализовали в городе 2564 автомобиля»,— говорят в аналитическом агентстве. В тройку лидеров также вошли Hyundai (2417; +40%) и Kia (2012; +12%). Положительная динамика по итогам месяца отмечается у Renault (1217; +15%), Skoda (1221; +51%), Volkswagen(1157; +10%), Nissan (338; + 3%), Audi (293; +22%). Продажи Toyota и Mitsubishi составили 607 (–4%) и 453 штуки (–40%) соответственно.

Владимир Мирошников, директор по развитию компании «Рольф», отмечает, что фактором поддержки спроса стало ожидание повышения цен из-за нестабильности курса рубля. «Добиться более высоких результатов в продажах дилерам помешала ограниченная доступность автомобилей на рынке»,— добавляет он. Господин Мирошников полагает, что, несмотря на высокий спрос во втором полугодии, авторынок закончит 2020 год отрицательно, не в силах полностью компенсировать спад, случившийся во втором квартале. «Пока проблема с дефицитом решена далеко не во всех брендах, и ограниченная доступность будет наблюдаться и в первом квартале 2021 года»,— признает эксперт.

По мнению ведущего эксперта «Auto-Dealer-СПб» Евгения Еськова, сохраняющийся дефицит предложения в дилерских центрах не мешает петербургскому автомобильному рынку устанавливать новые рекорды. «А высокие темпы реализации в последние месяцы позволяют говорить о том, что по итогам года падение продаж может составить около 7–8%. Такой результат с учетом весеннего локдауна можно будет признать успешным»,— добавляет он. Что касается прогнозов на следующий год, то господин Еськов полагает, что, в начале 2021 года подобной динамики ожидать не следует. «Скорее всего, в первом квартале мы можем увидеть объем продаж на уровне начала 2020 года или незначительное падение»,— уточняет эксперт.

Мария Кузнецова