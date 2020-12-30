В Тамбовской области разрешили проводить богослужения

В постановление администрации Тамбовской области «О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции…» внесены изменения, разрешающие проведение богослужений. В пресс-службе региональной администрации подчеркнули, что службы могут проводиться «при условии принятия дополнительных санитарных мер в соответствии с постановлениями, предписаниями и рекомендациями Роспотребнадзора».

О том, как в макрорегионе ограничивали посещение храмов на Пасху, читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков