ФАС выявила картельный сговор в IT-сфере

Компании ООО «ЦСАиБФ», ООО «Саммит», ООО «Интеграционные решения», ООО «ИТ Системы Дистрибуция» и ООО «Сервисные Системы» нарушили антимонопольное законодательство, создав картель, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Компании заключили контракты с федеральными и региональными органами власти и учреждениями на сумму более 1 млрд руб.

«Основанием для возбуждения дела послужили материалы внеплановых выездных проверок. Заключившие картельный сговор компании участвовали в 13 аукционах на поставку компьютерного оборудования и оказание услуг аутсорсинга печати для нужд федеральных и региональных органов власти и учреждений в 2017–2019 годах. Общая сумма контрактов составила более 1 млрд руб.»,— говорится в сообщении.

Компаниям грозят штрафы до 50% от максимальной цены контракта. ФАС также направит материалы дела в правоохранительные органы. Они решат, возбуждать ли дело об ограничении конкуренции (ст. 178 УК РФ).