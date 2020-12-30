В Воронежской области впервые в XXI веке произвели 1 млн тонн молока

Впервые в XXI веке в Воронежской области произвели 1 млн т молока. Об этом сообщила пресс-служба облправительства. Там отметили, что регион по производству молока занимает первое место в Центральном Федеральном округе и третье — в России.

В пресс-службе напомнили, что пик валового производства в Воронежской области пришелся на 1990 год — 1,5 млн т, — однако с 1992 по 2008 годы молочное скотоводство «претерпело значительные изменения»: производство сократилось с 1,1 млн до 648,4 тыс. т.

Рост начался с 2009 года. За это время построили 26 новых молочных комплексов с поголовьем от 1 до 5 тыс. голов в Аннинском, Бобровском, Бутурлиновском, Верхнемамонском, Кантемировском, Лискинском, Павловском, Россошанском и Хохольском районах. В 2019 году по производству молока регион вышел на уровень 1995 года — 980,5 тыс. т.

Александр Прытков