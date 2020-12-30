Путин разрешил приватизировать земли нацпарков

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий приватизировать земли в населенных пунктах, находящихся в границах национальных парков. В рамках закона предполагается, что эти территории можно будет передавать из федеральной в муниципальную или региональную собственность. После чего земли смогут приватизировать физлица или юрлица.

В законе уточняется, что подлежащие приватизации земли нужно будет внести в ЕГРН. «Использование земельных участков на территории населенного пункта, включенного в состав особо охраняемой природной территории, должно осуществляться с учетом режима особой охраны этой… территории»,— говорится в законе. На таких землях также можно будет заниматься садоводством и огородничеством.

Госдума приняла закон в третьем чтении 23 декабря. Совет федерации одобрил его 25 декабря.

Напомним, после общественного резонанса депутаты решили отказаться от поправок, разрешающих менять границы национальных парков. Как объясняли критики инициативы, отсутствие такого механизма мешало реализации крупномасштабных проектов, затрагивающих заповедные земли.

Подробности — в публикации “Ъ” «Нацпарки получили неприкосновенность».