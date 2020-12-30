С начала пандемии в Тюменской области выявлено 52 очага COVID-19

На территории Тюменской области с начала пандемии COVID-19 было выявлено 52 очага групповой заболеваемости вирусом. Как сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, всего в очагах заразились около 1,5 тыс. человек, с заболевшими контактировали более 7,5 тыс. тюменцев.

Напомним, всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 23 205 случаев заболевания COVID-19. 78% из них было выявлено в Тюмени, уточнили в региональном оперштабе.

Власти Тюменской области утверждают, что ситуация по заболеваемостью коронавирусом в регионе стабилизировалась. Так, суточный показатель заболеваемости составляет 10,3 на 100 тыс. населения, коэффициент распространения — 0,95.

По данным оперштаба, в Тюменской области более 1 тыс. человек привились вакциной «Спутник V». Власти региона ожидают поставку первых доз вакцины «ЭпиВакКорона». «У тех, кто участвует в клинических испытаниях этой вакцины, осложнений не зарегистрировано»,— говорится в сообщении.