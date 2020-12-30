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Власти Петербурга выделили на поддержку бизнеса 500 млн рублей

Смольный выделил из Резервного фонда 500 млн рублей на поддержку пострадавшего от коронавирусных ограничений бизнеса. Об этом заявил заместитель главы комитета по промышленной политике Александр Ситов, сообщает «Фонтанка.ру».

По его словам, средства будет распределять Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса.

По данным интернет – газеты, поддержку в размере 253 млн рублей может получить туристическая отрасль. Остальные средства, возможно, распределят на предприятия общепита. Но пока окончательного решения нет.

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