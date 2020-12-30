Поезд «Таврия» из Москвы будет ходить до курорта Роза Хутор

Маршрут поезда «Таврия» Москва-Адлер продлен до горнолыжного курорта Роза Хутор, сообщает транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс». Поезда «Таврия» будут курсировать через день.

По данным компании-перевозчика, первый поезд по новому маршруту отправится из Москвы с Казанского вокзала 15 января в 22:50 и прибудет на станцию Роза Хутор 17 января в 10:51. Со станции Роза Хутор первый поезд отправится 17 января в 18:51 и прибудет в Москву 19 января в 06:07. Время в пути составит 34 часа. Маршрут поезда пролегает через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Кропоткин, Туапсе, Сочи, Адлер.

Анна Перова, Краснодар