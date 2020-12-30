У «Екатеринбург Арены» открылся каток площадью 1,8 тыс. кв. м

В Екатеринбурге рядом с «Екатеринбург Ареной» открылся ледовый каток площадью 1,8 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе «Екатеринбург Арены». Там уточнили, что каток является частью территории спортивного отдыха «Арена Парк».

По будням каток будет работать с 12:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00. С учетом эпидемиологических требований на льду смогут находится не более 150 человек.

Выход на лед со своими коньками для людей старше 13 лет будет стоить 150 руб., для детей от 6 до 12 лет — 100 руб., для детей до пяти лет и пенсионеров — бесплатно. Стоимость проката коньков на час для людей старше 13 лет составит 200 руб. в час, для детей от 6 до 12 лет — 150 руб., для детей до пяти лет и пенсионеров — 100 руб.

Михаил Мананников