В Хадыженске в возрасте 60 лет умер протоиерей Анатолий Шаргин

Фото: Кубанская митрополия

26 декабря на 61-м году жизни умер настоятель храма Георгия Победоносца Хадыженска (Апшеронский район), протоиерей Анатолий Шаргин. Об этом сообщает пресс-служба Кубанской митрополии. В сообщении отмечено, что священнослужитель скончался после продолжительной болезни.

Протоиерей Анатолий Шаргин родился 21 января 1960 года. Обучался в Московской духовной семинарии. 17 ноября 2003 года был принят в клир Екатеринодарской и Кубанской епархии и назначен настоятелем храма великомученика Георгия Победоносца Хадыженска, где прослужил до последнего дня своей жизни.

Как писал "Ъ-Кубань", 15 декабря от осложнений, вызванных коронавирусом, в возрасте 54 лет умер настоятель Свято-Троицкого храма станицы Должанской Андрей Чуклин. 20 ноября в возрасте 77 лет умер священник Войскового собора святого благоверного князя Александра Невского архимандрит Амвросий (светское имя — Александр Семенович Диденко). Священнослужитель скончался от коронавирусной инфекции.

Наталья Решетняк