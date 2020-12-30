В Ярославскую областную больницу поставили 13 аппаратов ИВЛ

В 2020 году в ярославскую областную клиническую больницу было поставлено 13 аппаратов ИВЛ, сообщили в региональном департаменте здравоохранения и фармации. В сообщении отмечается, что два аппарата искусственной вентиляции легких поставлены в рамках национального проекта «Здравоохранение», а 11 были приобретены за счет средств областного бюджета. Новое оборудование установлено в отделениях реанимации.

По словам заведующей отделением анестезиологии и реанимации №2 Виктории Смирновой, аппараты ИВЛ применяются для оказания помощи пациентам с нарушениями мозгового кровообращения, после сосудистых операций, аортокоронарного шунтирования и инсультов.

В департаменте отметили, что в 2020 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» более 100 млн руб. было выделено на проведение дооснащения регионального сосудистого центра областной больницы. Помимо этого, для больницы был приобретен третий магнитно-резонансный томограф стоимостью 67 млн руб.

По информации заместителя председателя правительства области Анатолия Гулина, всего в 2020 году по нацпроекту «Здравоохранение» регион получил 1,186 млрд руб.

Антон Антонов