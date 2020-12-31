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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ   |  купить фото

С наступающим Новым годом!

Уважаемые читатели! Редакция “Ъ-СПб” поздравляет вас с наступающим новым 2021 годом!

Уходящий год был непростым. Все мы впервые столкнулись с ситуацией, когда онлайн в нашей жизни фактически заменил живое общение. Несмотря на это, весь год мы старались быть где-то рядом и как всегда оперативно рассказывать вам обо всем, происходящем в городе, регионе и стране.

Пусть все тревоги, печали и волнения останутся в 2020-м, а следующий, 2021 год, принесет только все самое лучшее, светлое и радостное. Пусть сбудутся все ваши желания, а ощущение волшебства не покинет вас на протяжении всего года. Желаем вам здоровья, счастья, успехов и процветания!

Мы ненадолго прерываем трансляцию ленты новостей, но скоро продолжим знакомить вас с главными событиями.

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