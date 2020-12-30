Дело экс-начальницы новочеркасского Горздрава направили в суд

В Новочеркасский мировой суд направлено дело Татьяны Гудковой, бывшей начальницы местного Горздрава. Об этом “Ъ-Юг” сообщил источник в правоохранительных органах. Правоохранители подозревают экс-начальницу в получении взятки (ч. 1 ст. 290 УК РФ). В октябре в отношении чиновницы было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), однако в ноябре оно было переквалифицировано.

Ранее сообщалось, что бывшая начальница помогла врачу горбольницы Новочеркасска беспрепятственно сдать экзамены в Минздраве Ростовской области и подтвердить квалификационную категорию.

Наталья Шинкарева