Курский производитель текстиля «Экотекс» остановит сушильную машину

Предприятие по производству текстиля ООО «Экотекс» 31 декабря остановит третью сушильную машину. Об этом сообщила пресс-служба администрации Курской области совместного совещания чиновников и бизнесменов. Машина не будет работать до установки фильтрующей системы. Ранее Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора планировало добиваться приостановки деятельности «Экотекса» через суд. Причиной стало неисполнение предписаний о снижении выбросов.

На работу «Экотекса» как источника неприятного запаха жители Курска жалуются с 2019 года. Деятельность предприятия не раз приостанавливалась, но проблему пока решить не удалось. В октябре региональное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении замруководителя Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора Галины Писаревой и бывшего начальника отдела государственного экологического надзора Андрея Мальцева о получении взятки от гендиректора «Экотекса» Тахира Мурзина. В отношении него также возбуждено дело о даче взятки.

О том, какое еще уголовное дело может грозить предприятию, читайте в материале 4054812 “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков