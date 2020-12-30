Дорожные службы Ярославской области переходят на круглосуточное дежурство

В новогодние праздники дорожные службы Ярославской области будут дежурить круглосуточно, сообщили в региональном департаменте дорожного хозяйства. Графики дежурства уже сформированы. По словам директора департамента Евгения Моисеева, сейчас на региональных дорогах ежесуточно работают около 200 единиц спецтехники.

«При ухудшении погоды, это количество увеличиваем в два, а то и в три раза. Также сформирован необходимый запас противогололедных материалов. На муниципальных дорогах такой же принцип работы»,— отметил господин Моисеев, уточнив, что в новогодние праздники дорожники будут работать без выходных.

В департаменте добавили, что в период новогодних праздников ответственными лицами будут проводится объезды автодорог. В случае необходимости они будут организовывать работу по устранению недостатков. Также контролировать состояние дорог помогут установленные видеокамеры с метеодатчиками.

Дарья Сабаева