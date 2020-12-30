В Пензе предъявили обвинение трем мужчинам за вымогательство 20 млн рублей

В Пензе правоохранительные органы предъявили обвинение трем мужчинам в возрасте от 30 до 39 лет за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере). Об этом сообщили в УМВД по региону.

По версии следствия, в ноябре трое злоумышленников потребовали от руководителя фирмы передать им деньги в размере 20 млн руб., а также права на имущество (две машины). Предположительно, при встрече мужчины надели на 58-летнего жителя Сердобского района наручники и вывезли его в лесополосу, где продолжали у него требовать деньги. Кроме того, они якобы грозились распространить сведения о потерпевшем, порочащие его честь и достоинство.

Как уточнили в управлении, при первой встрече мужчина передал злоумышленникам 300 тыс. руб., машину стоимостью более 4 млн руб., а на следующий день передал еще 1 млн руб. На очередную встречу руководитель фирмы отправился вместе с полицейскими, которые задержали злоумышленников.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Мария Шахрай