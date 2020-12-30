Инвестиции «Татнефти» и «Аллюра» в СП в Казахстане оценили в 3,5 млрд рублей

Инвестиции «Татнефти» и «Аллюра» в совместное предприятие по производству автомобильных шин в Казахстане составят 3,5 млрд руб. При этом общая сумма финансирования проекта превысит 20 млрд руб. Об этом говорится в сообщении «Татнефти».

Отмечается, что компания накануне заключила шестистороннее соглашение о принципах участия в развитии индустрии машиностроения Казахстана. Его участниками также являются ООО «Управляющая компания "Татнефть-Нефтехим», правительство Казахстана, Allur Tyres, KamaTyresKZ, АО «Группа Компаний Аллюр».

Стороны планируют создать современное высокотехнологичное производство автокомпонентов, в частности, с помощью реализации проекта по выпуску шин в Казахстане.

"Ъ-Казань"