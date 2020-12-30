В 2020 году инвесторы взяли в аренду у города земельных участков на 303 млн рублей

На открытых торгах в Петербурге в уходящем году было реализовано 13 земельных участков в Приморском, Красногвардейском, Московском, Невском, Фрунзенском районах города. Проекты инвесторов реализуются на основании договоров аренды участков на инвестиционных условиях.

Как сообщили в комитете по инвестициям, общая площадь предоставленных земельных участков составила более 12,3 га. На данных территориях запланировано строительство промышленных объектов, склада, паркинга, торгового центра и станции техобслуживания.

По итогам проведения торгов перечисления в бюджет составят не менее 303,6 млн рублей, уточнили в КИО.

В 2021 году проведение первого открытого аукциона запланировано на 21 января.