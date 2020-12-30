На исторических зданиях Рыбинска устанавливают таблички с QR-кодом

На зданиях в историческом центре города Рыбинска Ярославской области начали устанавливать информационные таблички с QR-кодом, сообщили в пресс-службе администрации города. Таблички содержат наименование объекта, датировку, краткое описание и QR-код.
В администрации пояснили, что таблички изготавливаются на средства компании-инвестора «Ател». В настоящий момент установлена одна табличка. После новогодних праздников будет установлено еще шесть табличек.
Директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Рыбинска Виктория Нелидова отметила, что целью проекта является привлечение внимания жителей и туристов к интересным объектам городской истории и архитектуры.
«Благодаря QR-коду все желающие могут по ссылке перейти на сайт "Визит Рыбинск", который ведет и наполняет городской туристско-информационный центр, и более подробно ознакомиться с историей объекта»,— отметила госпожа Нелидова, уточнив, что одна из первых табличек установлена на здании часовни Югской Дорофеевой пустыни на улице Крестовой. Сейчас здание часовни является выявленным объектом культурного наследия.