На исторических зданиях Рыбинска устанавливают таблички с QR-кодом

На зданиях в историческом центре города Рыбинска Ярославской области начали устанавливать информационные таблички с QR-кодом, сообщили в пресс-службе администрации города. Таблички содержат наименование объекта, датировку, краткое описание и QR-код.

В администрации пояснили, что таблички изготавливаются на средства компании-инвестора «Ател». В настоящий момент установлена одна табличка. После новогодних праздников будет установлено еще шесть табличек.

Директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Рыбинска Виктория Нелидова отметила, что целью проекта является привлечение внимания жителей и туристов к интересным объектам городской истории и архитектуры.

«Благодаря QR-коду все желающие могут по ссылке перейти на сайт "Визит Рыбинск", который ведет и наполняет городской туристско-информационный центр, и более подробно ознакомиться с историей объекта»,— отметила госпожа Нелидова, уточнив, что одна из первых табличек установлена на здании часовни Югской Дорофеевой пустыни на улице Крестовой. Сейчас здание часовни является выявленным объектом культурного наследия.

Дарья Сабаева