В ДТП на федеральной трассе под Ярославлем пострадали два человека

30 декабря на федеральной трассе Москва -Холмогоры в Ярославском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Дорожно-транспортное происшествие при участии двух машин случилось утром, около 07:50.

Согласно информации пресс-службы, автомобиль Chery, под управлением 34-летней женщины столкнулся с автомобилем Toyota, под управлением 47-летнего мужчины.

В результате столкновения, пострадали водитель и пассажир автомобиля Chery. Состояние пострадавших уточняется.

Дарья Сабаева