Более 500 полицейских будут следить за порядком в Удмуртии в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь за порядком в Удмуртии будут следить более 500 сотрудников полиции, представителей народных дружин и частных охранных организаций. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

«Одной из приоритетных задач является обеспечение антитеррористической безопасности в период праздничных мероприятий. Кроме того, особое внимание сотрудниками полиции в новогодние и рождественские праздники будет уделяться пресечению распития алкогольной продукции в общественных местах, выявлению пьяных водителей, а также несовершеннолетних, находящихся на улицах и в иных общественных местах в ночное время без сопровождения законных представителей»,— говорится в сообщении.