Заместитель прокурора Самарской области перешел на работу в Амурскую область

Заместитель прокурора Самарский области Андрей Шевцов перешел на должность первого заместителя прокурора Амурской области. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в «Твиттере» 30 декабря.

«Считаю, что амурчанам очень повезло: в отличие от местных коррупционеров и преступников, которым как раз не повезло совсем»,– написал депутат. Приказ о назначении подписал Генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Андрей Шевцов занимал пост заместителя прокурора Самарской области с июля 2017 года. До этого работал в должности прокурора Самары.

Ани Айвазян