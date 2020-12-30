Кинотеатры намечают сказочный репертуар

Зрителей российских кинотеатров в Новый год будут развлекать сказками. В прокат на этой неделе выходят сразу две семейные картины: мультфильм «Конь Юлий» из вселенной трех богатырей и фэнтези «Последний богатырь: Корень зла» — продолжение одного из самых кассовых российских фильмов. Стоит ли увидеть эти картины? Расскажет Иван Якунин.

Автору самой зажигательной песни из первой части саги про трех богатырей теперь посвящен отдельный фильм. «Конь Юлий и большие скачки» — картина о любви, ведь по сюжету главный герой едет свататься к королевской лошади с синей гривой по кличке Звезда Востока. Получилась добрая, семейная, приключенческая комедия, говорит продюсер фильма Александр Боярский: «Веселая, хорошая новогодняя картина, забавный персонаж, мы его любим, надеемся, что его и зрители любят. И история его сватовства легла в основу фильма, вокруг нее, в общем, все крутится. В кинотеатре сопереживание общее зрительское дает дополнительный эффект, кайф от просмотра фильма. Когда рядом с тобой совершенно незнакомые люди испытывают одни и те же эмоции и чувства, это заразительно».

В прокат «Конь Юлий и большие скачки» выйдет 31 декабря. А на следующий день зрители смогут увидеть другой семейный фильм — «Последний богатырь: Корень зла». Первая часть этой саги про юношу из современности, который переносится в сказку и сражается с Кощеем, стала самым кассовым фильмом в российской истории. Потом ее сместила картина «Движение вверх».

В новой части «Последнего богатыря» по сюжету Иван мотается из реальности в вымышленный мир, налаживает быт, пока не появляется колдунья. Фабула привычная, резюмирует кинообозреватель «Российской газеты» Алексей Литовченко: «Древнее зло пробудилось, и герои пытаются его победить, в общем, ничего особо нового. Колобок очень колоритной внешности с голосом Гарика Харламова — интересная находка, он рассказывает свою предысторию, которая сильно отличается от той, которую мы все знаем по одноименной сказке. По сравнению с первой частью сделали фильм помасштабнее, пободрее».

На создание «Последнего богатыря» с графикой и Сергеем Буруновым с второстепенной ролью ушло 650 млн руб. Бюджет «Коня Юлия» не раскрывается, однако его продюсер в беседе с “Ъ FM” признался, что вряд ли картина окупится. Ограничения в связи с пандемией сделали прокат в кинотеатрах нерентабельным. А вот глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин настроен оптимистично. Крупные премьеры и долгие школьные каникулы сильно помогут площадкам выровнять финансовые показатели.

«Есть что смотреть взрослым, есть что смотреть с семьей. "Огонь" вышел, "Семейка Крудс", "Конь Юлий". Вряд ли мы повторим чемпионские результаты прошлого года, но мы думаем, что не меньше трети от прошлого года мы соберем, а может, и половину соберем. Москва продлила школьные каникулы еще на неделю. А куда людям пойти? Значит, надо пойти в кино, учитывая, что кинотеатр — это все-таки очень безопасное место, есть рециркуляция воздуха, очень большие объемы помещений. К сожалению, нужно идти с масками, соблюдать социальную дистанцию»,— резюмирует Березин.

Из-за первой волны коронавируса кинотеатры были закрыты с марта по август. По словам Березина, повторный локдаун не переживет половина площадок. Так что масштабные новинки в репертуаре — это шанс. Но требование о шахматной рассадке никто не отменял.

Ульяна Миненкова