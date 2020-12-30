До конкурса на должность главы администрации Уфы допущены пять претендентов

Конкурсная комиссия по итогам сегодняшнего заседания допустила к участию в конкурсе на должность главы городской администрации пятерых кандидатов, говорится в сообщении пресс-службы городского совета. Среди них — исполняющий обязанности главы Сергей Греков, депутат Курултая Башкирии от КПРФ, генеральный директор ООО «Газстройпроект» Рустам Хафизов, начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества мэрии Артур Гафаров, заместитель управляющего директора по корпоративным и правовым вопросам ПАО «ОДК-УМПО» Алексей Слепнев и генеральный директор АО «БПО „Прогресс“» Марат Тимиров.

В общей сложности на должность главы претендовали и подавали документы 11 человек. Из них шестеро оказались не допущены к конкурсу. Как отмечается в сообщении горсовета, основными причинами отказа стало предоставление неполного пакета документов и несоответствие кандидатов требованиям республиканского закона «О местном самоуправлении в РБ» и устава Уфы.

Сам конкурс, который включает экзамен на знание законодательства и собеседование, состоится 15 января. Решение об утверждении кандидатуры нового сити-менеджера примут депутаты на заседании горсовета.

В состав конкурсной комиссии входят руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин, вице-премьер правительства республики Азат Бадранов, председатель госкомитета Башкирии по делам юстиции Владимир Спеле, первый заместитель председателя горсовета Марат Васимов, депутат горсовета Филюс Ишбулатов и секретарь горсовета Татьяна Бойко.

Не допущенный до конкурса депутат Благовещенского горсовета Сергей Жуков сообщил в соцсетях, что не прошел «квест по сбору документов». «Документов требовалось так много, а необходимый перечень описан так размыто, что мне просто не удалось собрать все копии»,— написал он.

Влада Шипилова