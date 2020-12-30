Ярославский аэропорт Туношна обслужил 65 тысяч пассажиров

За 11 месяцев 2020 года ярославский аэропорт Туношна обслужил 65 тыс. пассажиров, что на 66% больше, чем за аналогичном период 2019 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства. По данным пресс-службы, из Ярославля было совершено более 1 тыс. вылетов, основная часть которых была произведена на воздушных судах типа Embraer-190, Sukhoi Superjet 100, Boeing 737-800.

«Даже в условиях пандемии в этом году пассажиропоток существенно вырос. Уверен, что такая тенденция сохранится, и нам нужно ее учитывать. Поэтому расширяем географию полетов, ведем работу с перевозчиками над увеличением количества рейсов, совершенствуем инфраструктуру»,— отметил заместитель председателя правительства области Максим Авдеев.

В текущем году в аэровокзале был проведен ремонт, площадь аэровокзала была увеличена на 450 кв. м.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что в Ярославле подрядная организация начала корректировку проектно-сметной документации по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Туношна. В реконструкцию аэропорта Туношна в Ярославле планируется вложить 3,4 млрд руб. Модернизация аэродрома проводится в рамках государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

В настоящее время из ярославского аэропорта Туношна выполняются авиарейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар и Сочи. В августе 2020 года была запущена трансферная программа рейсов авиакомпании «Аэрофлот», с помощью которой жители региона могут совершать полеты из Туношны по всей стране. В следующем году планируется продолжить полеты по данным направлениям.

Екатерина Руденко