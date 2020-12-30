На Дону дольщикам девяти недостроенных домов направят 664 млн рублей

Наблюдательный совет публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» восстановил в правах обманутых дольщиков девяти проблемных объектов Ростова и Аксайского района и направил средства на выплаты компенсаций в размере 664 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона.

Отмечается, что 86,4 млн руб. выделены из областного бюджета. Речь идет о недостроенных домах в Ростове на бул. Платова, дома 13, 15, 17 (ООО «Строй старт»), ул. Штахановского, 25 б (пер. Мезенский, блок Б), ул. Штахановского, 25 б (пер. Мезенский, блок В), ул. Евдокимова, 37, стр. пятно 2-4В, ул. Евдокимова, 37, стр. пятно 2-3Г, ул. Евдокимова, 35г, стр. пятно 1–1 (секция Е), застройщиками которых является ООО «Стройспектр».

Сейчас фонд рассматривает 69 проблемных многоквартирных домов в Ростовской области. По 21 объекту заключено соглашение, в соответствии с которым до 2023 года планируется восстановить права более тысячи дольщиков.

Наталья Шинкарева