Волгоградскому лесничему грозит 15 лет тюрьмы за получение крупной взятки

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего бывшего сотрудника Вертячинского участкового лесничества. Он обвиняется в получении крупной взятки за незаконное бездействие и коммерческом подкупе. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, с осени 2018 года по февраль 2020 года обвиняемый получил от двух знакомых свыше 1 млн руб. за беспрепятственную вырубку леса на территории Городищенского района области. В декабре 2019 года к участковому лесничему обратилось еще двое граждан, которые также хотели осуществлять вырубку, и за решение этого вопроса фигурант уголовного дела якобы потребовал от мужчин в общей сумме 135 тыс. руб. Кроме того, обвиняемый, предположительно, передал через посредника представителю ресурсоснабжающей организации 100 тыс. руб. за снижение суммы оплаты долга в 1 млн руб. за электроэнергию на объектах лесничества.

Мужчина вину не признал. Уголовное дело рассмотрит Городищенский районный суд области. Санкции вмененных статей в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет, уточнили в прокуратуре.

Мария Шахрай