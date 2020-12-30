Путин призвал заменить «кукурузник» «Байкалом»

Президент России Владимир Путин призвал «в конце концов» заменить самолет «кукурузник» Ан-2 на девятиместный самолет «Байкал», который пойдет в серийное производство в 2024 году.

«Нам нужно создать всю цепочку авиационной отечественной техники, которая бы обслуживала наших граждан. И начать нужно с самых небольших самолетов. В конце концов уже нужно заменить Ан-2. Это самолет небольшой вместимости, на девять мест — самолет "Байкал", уральское КБ его сделало, в Улан-Удэ он должен производиться, девять мест. В 2021 году опытный образец должен быть готов, а в 2024 году должна начаться серия, самолет должен полететь в первом квартале»,— сказал господин Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Ан-2 — это советский легкий многоцелевой самолет, совершивший первый полет в 1947 году. С 1949 года началось серийное производство судна. «Кукурузник» экспортировался в 26 стран мира, а КНР продолжает его выпускать. Ан-2 занесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолет, который выпускается более 70 лет.