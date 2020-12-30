«Отношение российского государства к соцсетям достаточно странное»

Роскомнадзор получил право блокировать YouTube, Facebook и Twitter. Владимир Путин подписал соответствующий закон. Надзорное ведомство сможет ограничивать доступ к тем интернет-ресурсам, которые, по представлению Генпрокуратуры, будут допускать дискриминацию в отношении российских СМИ. По словам авторов законопроекта, в этом году агентство «РИА Новости», телеканалы RT и «Крым 24» подверглись цензуре в Twitter, YouTube и Facebook. Роскомнадзор сможет штрафовать сайты на сумму до 3 млн руб., замедлять трафик и даже полностью блокировать ресурсы. К каким последствиям может привести такое решение? Об этом — обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич.

— Действительно, отношение российского государства к социальным сетям достаточно странное. С одной стороны, наши законы полностью повторяют службу модерации Facebook, Twitter, Instagram и запрещают клевету всякого рода, порнографию и так далее, и тому подобное. С другой стороны, результаты этой модерации государству не нравятся, и теперь оно пытается запретить и результаты. Безусловно, это репрессивный закон, но все-таки это скорее приглашение к диалогу. Государство относится к социальным сетям за рубежом примерно как к иностранным государствам. Неслучайно Генпрокуратура будет действовать по согласованию с Министерством иностранных дел. То есть, по сути, мы признаем, что Facebook, Twitter и Instagram — это какие-то такие иностранные страны, государства, с которыми нужно налаживать отношения через МИД, и уже потом, если отношения как-то не поддерживаются, договоренности не достигаются, они будут блокироваться полностью или частично.

Вообще, иностранные IT-гиганты обычно договариваются с подобного рода требованиями государств, если значимая часть рынка приходится на эту страну, на этот рынок. Например, Facebook практически не зарабатывает в России, и в этом отношении он относительно независим. С Google другая история, соответственно, YouTube зарабатывает достаточно много, и поэтому какие-то компромиссы тут возможны. Twitter меньше зависит — опять же — мало зарабатывает. Если с кем и будут достигнуты компромиссные договоренности, и это повлияет, скажем так, на цензуру, на качество контента, то скорее с ресурсами Google. YouTube — это важная площадка в том числе для российских либеральных политиков, для демократических политиков, и основные фильмы-расследования сейчас выходят на YouTube. В общем-то, это такая полноценная уже альтернатива телевизору.

Компромиссом в данном случае может быть усиление выдачи государственного контента. С другой стороны, возможно, будут какие-нибудь пометки от социальной сети, сопровождающие контент, как было во время пандемии, как это случалось с постами Дональда Трампа, что это может быть непроверенная информация, fake news и так далее.

Но в любом случае контента меньше не станет, и нужно понимать, что запрет YouTube — это в первую очередь удар даже не по расследованиям и не по каналу Дудя, а по многомиллионным блогерам, beauty-блогерам, IT-блогерам, travel-блогерам, то есть удар по массовой аудитории, которая потребляет там совсем не политическую информацию и которая в случае потери доступа к контенту будет крайне недовольна. И недовольство таких групп населения для государства куда более чувствительно, чем недовольство каких-то там либералов и последователей Навального.