Стало известно имя нового главврача Кинель-Черкасской больницы

Кинель-Черкасскую центральную районную больницу возглавил Дмитрий Прибытков. Ранее он занимал должность заведующего операционным блоком Самарской областной клинической больницы имени Середавина. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области.

Дмитрий Прибытков проработал в системе здравоохранения более 12 лет, из которых 10 лет – врачом - сердечно-сосудистым хирургом отделения сосудистой хирургии, заведующим операционным блоком – врачом-сердечно-сосудистым хирургом больницы имени Середавина.

Господин Прибытков более пяти лет руководит научно-инновационным отделом в медицинском университете «Реавиз», имеет 20 научных работ и два патента на изобретение, уточняют в минздраве региона.

Ани Айвазян