04 января, понедельник
Войти в профиль
Самара. Волга

Коротко

Новости

все новости

Мероприятие

Пресс-релизы

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ   |  купить фото

Стало известно имя нового главврача Кинель-Черкасской больницы

Кинель-Черкасскую центральную районную больницу возглавил Дмитрий Прибытков. Ранее он занимал должность заведующего операционным блоком Самарской областной клинической больницы имени Середавина. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области.

Дмитрий Прибытков проработал в системе здравоохранения более 12 лет, из которых 10 лет – врачом - сердечно-сосудистым хирургом отделения сосудистой хирургии, заведующим операционным блоком – врачом-сердечно-сосудистым хирургом больницы имени Середавина.

Господин Прибытков более пяти лет руководит научно-инновационным отделом в медицинском университете «Реавиз», имеет 20 научных работ и два патента на изобретение, уточняют в минздраве региона.

Ани Айвазян


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Новости компаний

Пресс-релизы

Новости компаний

Профиль пользователя