«ЮВТ Аэро» планирует открыть авиарейсы из Воронежа в Казань

Авикомпания «ЮВТ Аэро» с 26 января запускает рейс, соединяющий Воронеж и Казань. Об этом сообщила пресс-служба компании. На маршруте будут работать самолеты Bombardier CRJ-200 на 50 кресел.

Перелеты запланированы два раза в неделю по вторникам и субботам. По вторникам из Казани можно улететь 19:25, из Воронежа — в 22:05. По субботам, соответственно, в 16:50 и в 19:35. Время в пути составит 1 час 40 минут.

Стоимость билета в одну сторону начинается от 3,6 тыс. руб. По словам коммерческого директора авиакомпании Станислава Козленко, открытие рейса усилит «экономические, промышленные и культурно-туристические связи» между Воронежской областью и Татарстаном.

Александр Прытков