После ДТП с автобусом под Новороссийском руководство санатория «Эллада» наказано за нарушение норм охраны труда

Прокуратура Краснодарского края выявила больше количество нарушений в деятельности санатория «Эллада», проверки прошли в ходе расследования уголовного дела о ДТП с четырьмя погибшими, виновником которого признан водитель санатория Роман Поляков, сообщило надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, руководство санатория неоднократно нарушало режим труда и отдыха водителей, не вело учет их рабочего времени, допускало к работе водителей без медицинских справок. Водитель Роман Поляков накануне выезда в рейс 7 августа 2019 года не посещал медицинский кабинет, его не осматривал врач. Следствие и суд пришли к выводу, что одной из причин ДПТ с участием автобуса под управлением Романа Полякова стал тот факт, что водитель в рейсе находился под воздействием лекарственного препарата, применяемого для лечения эпилепсии. Должностные лица санатория «Эллада» по инициативе прокуратуры привлечены к дисциплинарной ответственности. Лицензия санатория на автобусные перевозки аннулирована.

Анна Перова, Краснодар