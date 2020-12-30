Онлайн-скидки не будет

Премьер-министр РФ на недавнем совещании в правительстве поручил проработать вопрос о снижении оплаты за обучение для студентов вузов, которые перешли или переходят на онлайн-формат. В ярославских высших учебных заведениях корреспонденту "Ъ-Ярославль" сообщили, что они пока не планируют снижать стоимость обучения. Однако, не планируется и повышения цены обучения. Представители вузов отметили, что надеются на возвращение к обычной форме обучения, так как переход на полный онлайн-формат, а соответственно и понижение оплаты, губительно отразится на общем состоянии высшего образования и на финансовом состоянии вузов.

По поручению премьер-министра России Михаила Мишустина правительство прорабатывает вопрос снижения платы за обучение для обучающихся на контрактной основе студентов вузов, в которых образовательный процесс ведется преимущественно в онлайн-формате. Такое поручение премьер дал после того, как вопрос о возможном снижения оплаты для занимающихся дистанционно студентов был задан на пресс-конференции президента Владимира Путина, состоявшейся 17 декабря.

«Минобрнауки, Минпросвещения и Минфин должны проработать вопрос возможности изменения платы для студентов вузов, где обучение ведется преимущественно в онлайн-формате. Срок выполнения этого поручения – 15 февраля 2021 года»,— сказано в сообщении пресс-службы правительства РФ.

В ярославских высших учебных заведениях корреспонденту "Ъ-Ярославль" сообщили, что пока не планируют снижать плату за обучение в онлайн-формате. Проректор по учебно-организационной работе ярославского педагогического университета имени Ушинского Владимир Завойстый сообщил "Ъ-Ярославль", что университет не планирует полностью переходить на онлайн-обучение, а, следовательно, и снижать стоимость обучения.

По словам проректора, студенты педагогического университета, начиная с 1 сентября, учатся в стандартном формате. На двухнедельное онлайн-обучение, то есть на карантин, переводятся только те группы, студенты которых имеют положительный тест на COVID-19. Всего в университете учатся около 8 тыс. студентов, включая студентов заочного отделения. В настоящий момент, COVID-19 подтвержден у 12 студентов и одного преподавателя. На карантин переведено восемь групп.

«Мы не собираемся переходить на онлайн, у нас ситуация стабильная. Недавно проверку большую вел Роспотребнадзор, все факультеты, все общежития проверяли. Замечаний не было. Все нормы мы выполняем. Процесс учебный идет в полном объеме, только преподаватели 65+ работают дистанционно»,— рассказал "Ъ-Ярославль" господин Завойстый.

Он отметил, что понижение стоимости обучения будет для университета крайне губительно. На платной основе в педагогическом университете обучается третья часть студентов.

«Для нас понижение не желательно, так как университету не хватает софинансирования, у нас просто не хватит денег. Более 80% бюджетных и внебюджетных средств университета идут на зарплаты сотрудников. Если команда о полном переводе на дистанционное обучение поступит, конечно, мы перейдем на онлайн, куда мы денемся, но для нас это будет трагедия»,— пояснил проректор, добавив, что в этом году в университете не было и увеличения стоимости обучения, несмотря на инфляцию.

В ярославской государственной сельскохозяйственной академии "Ъ-Ярославль" рассказали, что студенты проходят обучение в смешанном формате. На полный онлайн-формат, предусматривающий понижение стоимости обучения, академия не планирует переходить. По словам начальника учебно-методического управления Натальи Махаевой, с 1 сентября студенты академии учатся дистанционно, но студенты, защищающие дипломные работы, а также, некоторые студенты заочного отделения, проходят обучение в стандартном формате.

«Полного дистанционного обучения у нас не предполагается. У нас что-то в дистанте, что-то в обычном режиме. Некоторые группы заочников выводим в очный формат обучения, также как и магистров, которые заканчивают обучение и получают дипломы»,— пояснила "Ъ-Ярославль" госпожа Махаева.

Она также уточнила, что в этом году в академии не было ежегодного повышения стоимости обучения, соответствующего уровню инфляции.

В ярославском государственном университете имени Демидова рассказали, что вопрос изменения стоимости обучения сейчас находится в стадии обсуждения. Ректор университета Александр Русаков также отметил, что в целях снижения финансовой нагрузки на студентов, следуя данной Минобрнауки России рекомендации, университет не повышал стоимость обучения в этом году.

«Одной из своих важнейших задач на сегодня мы видим сохранение здоровья наших студентов и преподавателей, поэтому с учетом стабильно сложной эпидемиологической ситуацией в регионе наш университет завершает первый семестр 2020-2021 учебного года в преимущественно дистанционном формате, когда большая часть занятий и иных учебных мероприятий проходит с применением дистанционных образовательных технологий»,— пояснил господин Русаков.

Он отметил, что в аудиторном режиме проводятся только те занятия, которые не могут быть проведены в онлайн-формате, например, лабораторные работы с использованием специального оборудования.

Дарья Сабаева