Водителю разбившегося под Новороссийском автобуса с туристами дали 11,5 лет колонии

В Новороссийске суд назначил 11,5 лет колонии-поселения водителю автобуса с туристами, который летом 2019 года столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего погибли трое детей и женщина. В момент аварии водитель находился под воздействием препарата от эпилепсии, сообщает пресс-служба краевого суда.

Как следует из обвинительного заключения, мужчина страдал эпилепсией и знал, что болезнь препятствует работе водителем. 7 августа 2019 года он принял лекарство и сел за руль туристического автобуса, в котором находилось 40 человек. На 16 км дороги «Новороссийск - Керченский пролив» он потерял управление. Автобус столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате ДТП трое детей в возрасте от 4 до 15 лет и 33-летняя женщина, которые находились в легковом автомобиле, погибли. Еще четыре участника аварии получили травмы различной степени тяжести.

По информации Следственного управления СКР по краю, подсудимый работал водителем лечебно-профилактического санатория «Эллада» с 2011 года. В том же году у него было обнаружено заболевание, проявляющееся в виде внезапных эпилептических приступов. Опасаясь увольнения с работы, он скрыл свою болезнь от работодателя.

Водителя судили по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Прокурор запросил для подсудимого 10 лет колонии-поселения. Суд учел все обстоятельства совершенного преступления, а также данные о личности водителя и назначил ему 11,5 лет лишения свободы в колонии-поселении.

Как писал “Ъ-Кубань” , уголовное дело в отношении водителя было направлено в суд в июле этого года. Тогда же стало известно о заболевании, которым он страдал. Ранее следствие считало, что он потерял управление автобусом из-за превышения скорости.

Виктория Колганова