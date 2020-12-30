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Виновник аварии с четырьмя погибшими под Новороссийском осужден на одиннадцать с половиной лет

В Новороссийске суд вынес приговор водителю санатория ФНС «Эллада», который в августе 2019 года стал виновником ДТП с четырьмя погибшими, сообщили краснодарский краевой суд и следственное управление СКР. Водитель Роман Поляков, скрывший факт своего заболевания эпилепсией и находившийся в момент аварии под воздействием лекарств, осужден на 11,5 лет колонии-поселения.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, 7 августа прошлого года автобус Hyundai под управлением водителя Романа Полякова возвращался из Геленджика в Анапу, в автобусе находились 40 экскурсантов. Около 22 часов недалеко от Новороссийска автобус столкнулся с автомобилем Volkswagen, где находились шесть человек. После столкновения автобус и легковая машина упали с обрыва, находившиеся в легковой машине трое детей в возрасте от 4 до 15 лет и 33-летняя женщина погибли, пассажиры автобуса получили травмы. Следствие выяснило, что Роман Поляков умышленно скрыл от руководства санатория «Эллада» свое заболевание, опасаясь увольнения.

Анна Перова, Краснодар


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