Рейс до Бишкека, которого ждут около 300 человек, задерживается почти на двое суток

Рейс до столицы Киргизии Бишкека, который должен был вылететь из Пулково в 23:45 29 декабря, задерживается почти на двое суток. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта. Планируется, что борт «Уральских авиалиний» U6 8833 должен взлететь в 21:55 31 декабря.

Как сообщил “Ъ-СПб” один из владеющих информацией жителей Петербурга, у которого данного рейса ждут супруга и ее подруга, горячая линия авиакомпании не отвечает по нескольку часов, а вопрос с питанием пассажиров до сих пор остается нерешенным. «Билеты по тому же направлению стоят 35-40 тыс. рублей, а «Уральские авиалинии» не хотят присылать борт на замену»,— рассказал мужчина.

По информации от сотрудника компании, у самолета, который должен был отправиться 29 декабря в Бишкек, повреждены шасси.